Autoridades contabilizam uma morte após terremoto atingir capital da Colômbia

Uma mulher se jogou de um prédio residencial; prefeita de Bogotá relatou danos estruturais

Raul ARBOLEDA / AFP Terremoto de magnitude 6,1 atingiu o centro da Colômbia e a capital Bogotá



Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu nesta quinta-feira, 17, o centro da Colômbia e sua capital, Bogotá, onde uma mulher morreu ao se jogar de um prédio, informaram autoridades. O epicentro do tremor foi registrado no município de El Calvario, departamento de Meta, às 12h04 locais (14h04 de Brasília), informou o Serviço Geológico da Colômbia (SGC) na rede social X. Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) reportou uma magnitude de 6,3. Os prédios tremeram por vários segundos, sirenes soaram e centenas de pessoas correram para as ruas. “O único incidente grave reportado foi o de uma mulher que se atirou do décimo andar de um prédio residencial, aparentemente por descontrole emocional”, informou a prefeita da capital, Claudia López, no X. Bombeiros confirmaram a morte. Segundo a prefeita, também houve “relatos de pessoas presas em elevadores e outros eventos”, como rachaduras em prédios. O SGC registrou “danos leves nas áreas próximas ao epicentro”, situado a cerca de 50 km da capital. O presidente Gustavo Petro, acompanhado de funcionários, do embaixador dos Estados Unidos, Francisco Palmieri, e de outras personalidades internacionais, participava de um congresso sobre corrupção em um hotel da capital quando o tremor ocorreu. Usuários relataram nas redes sociais que o tremor também foi sentido com força em Villavicencio, Bucaramanga, Tunja, Ibagué e outras cidades próximas ao epicentro.

*Com informações da AFP