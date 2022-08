‘Bonner esqueceu a arrogância e o deboche’, diz Fabio Faria sobre sabatina de Ciro ao JN

Ministro das Comunicações ironizou a diferença no tratamento dos entrevistadores do Jornal Nacional com Gomes e com o presidente Jair Bolsonaro; Nogueira, que comanda a Casa-Civil, também reagiu

Clauber Cleber Caetano/PR - 20/05/2022 Fábio Faria é o atual ministro das Comunicações do governo de Jair Bolsonaro



O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP-RN), utilizou as suas redes sociais nesta terça-feira, 23, para criticar o comportamento de William Bonner e Renata Vasconcellos ao presidenciável Ciro Gomes (PDT), em comparação com a entrevista realizada com o presidente Jair Bolsonaro (PL) na noite da última segunda-feira. Segundo o chefe da pasta ministerial, “parece que Bonner esqueceu a arrogância e o deboche” durante a sabatina com o pedetista. Na opinião do membro do governo Bolsonaro, os entrevistadores “melhoraram o microfone, a luz, tom de voz, o roteiro está ameno”, houve uma diminuição na “agressividade”, não houve “ironias”, “caretas” ou “interrupções”. “Tudo isso em 24h”, ironizou as diferenças na postura com Jair Bolsonaro. O ministro da Casa-Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), seguiu linha semelhante e deu os “parabéns” ao Jornal Nacional pela excelente condução da entrevista com um candidato à presidência. “Não foi possível com o presidente Bolsonaro. Mas, pelo menos, é bom saber que é possível”, concluiu.

Parece que Bonner esqueceu a arrogância e o deboche, mas não esqueceu o Bolsonaro.

Até nas perguntas “amistosas” pro Ciro Gomes, ele aproveita para fazer propaganda negativa e falar inverdades do governo Bolsonaro sobre ao auxílio. — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) August 23, 2022