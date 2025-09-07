Boulos diz que expectativa para julgamento de Bolsonaro é ‘churrasco e cerveja’

Deputado federal também disse que nos últimos anos, o ‘7 de Setembro foi sequestrado nos últimos anos por gente que usava verde e amarelo e a bandeira do Brasil e não era patriota’

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), afirmou com exclusividade à Jovem Panque que expectativa para o resultado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, é de “churrasco e cerveja”. A fala foi durante o Grito dos Excluídos, manifestação tradicional que reuniu algumas lideranças da esquerda neste domingo (7), Dia da Independência. O deputado também disse que nos últimos anos, o “7 de Setembro foi sequestrado nos últimos anos por gente que usava verde e amarelo e a bandeira do Brasil e não era patriota”, chamando-os de “traidores da pátria”.

Também segundo Boulos, essas pessoas estão “debaixo da saia do Trump, conspirando contra o Brasil”, em referência ao também deputado federal Eduardo Bolsonaro, que busca articulações com o governo de Donald Trump para buscar sanções contra o país na tentativa de influenciar o resultado do julgamento de seu pai, Jair, no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta tentativa de golpe de Estado.