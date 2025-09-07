‘Somos os verdadeiros defensores da democracia’, diz Flávio Bolsonaro em manifestação no Rio de Janeiro 

Ao lado de Cláudio Castro, o senador defendeu a inocência de Jair Bolsonaro e declarou que ‘Alexandre de Moraes foi longe demais’ com o julgamento do suposto plano de golpe

Em manifestação ao lado do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o senador Flávio Bolsonaro discursou neste domingo (7) em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio defendeu a inocência do pai e criticou a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do suposto plano de golpe. “Todos no Supremo sabem que Alexandre de Moraes foi longe demais. Eles sabem disso. Todos sabem que Bolsonaro é inocente. Não teve tentativa de golpe”, discursou o senador.

Durante o ato, o chefe do Executivo fluminense também afirmou que, embora se fale em anistia, o mais importante é que Bolsonaro seja considerado inocente. Castro repetiu a frase “Bolsonaro inocentado” e argumentou que “um homem que não cometeu nenhum crime não pode ser condenado”.

Em seu discurso, o governador do Rio de Janeiro enfatizou três palavras-chave: democracia, soberania e liberdade. Ele definiu democracia como o respeito à vontade popular, soberania como o ato de ser livre para agir em alinhamento com o povo, e liberdade como a garantia de expressão, religiosa e de pensamento. A fala de Castro foi contextualizada com o “julgamento do presidente”, demonstrando apoio ao ex-mandatário.

