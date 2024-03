Boulos e Nunes estão tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de São Paulo, aponta pesquisa

Principal cenário do levantamento produzido pelo Datafolha mostra deputado do Psol com apenas um ponto à frente do atual prefeito; Tabata Amara é terceiro colocada, seguida de perto por pré-candidata do Novo

Montagem sobre fotos: Câmara dos Deputados/Agência Brasil Guilherme Boulos, do Psol, e Ricardo Nunes, do MDB, despontam como favoritos para a eleição em São Paulo



O Instituto Datafolha divulgou nesta segunda-feira (11) uma pesquisa sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo nas eleições de outubro deste ano. Pela primeira vez desde que anunciaram suas pré-candidaturas, Guilherme Boulos, do Psol, e o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, estão empatados tecnicamente. No primeiro cenário, com todos os pré-candidatos, o deputado federal tem 30% das intenções de voto contra 29% do emedebista. O levantamento também apontou um surpreendente crescimento de Maria Helena (Novo). Ela aparece na quarta posição, com 7%, apenas um ponto atrás de Tabata Amaral (PSB), a terceira colocada. Também foram listados Kim Kataguiri (União Brasil), que alcançou 4%, e Altino (PSTU), com 2%.

Em uma projeção sem Kim Kataguiri a briga pela liderança fica invertida, com Nunes um ponto a frente de Boulos. Em outro cenário, sem Kim e Tabata — e com possível unificação das siglas de esquerda e centro-esquerda em torno de Boulos —, os dois rivais empatam com 33% cada. Marina Helena tem 8%, Altino, 2%. Brancos ou nulos somam 17% nessa projeção, com 7% de indecisos.