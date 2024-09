Boulos faz bicicletada na Paulista durante campanha e elogia Haddad

O candidato à Prefeitura de São Paulo afirmou que, se eleito, seu compromisso será criar uma ‘cidade melhor para ciclistas e pedestres’, oferecendo incentivos para quem utiliza a bicicleta como meio de transporte

RUBENS SUZUKI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Neste Dia Mundial sem Carro, o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), participou de bicicletada com apoiadores



O deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), dedicou o domingo (22) a uma única agenda de campanha: uma “bicicletada” na Avenida Paulista, fechada para carros e aberta aos pedestres aos domingos, uma política implementada na gestão do petista Fernando Haddad, em junho de 2016. No evento, realizado no Dia Mundial sem Carro, Boulos elogiou a iniciativa de Haddad, hoje ministro da Fazenda, e assumiu compromissos com a mobilidade urbana.

O psolista afirmou que, se eleito, seu compromisso será criar uma “cidade melhor para ciclistas e pedestres”, oferecendo incentivos para quem utiliza a bicicleta como meio de transporte. O deputado federal reiterou a promessa de instalar bicicletários em todos os terminais de ônibus e nas estações de metrô e da CPTM que ainda não contam com o equipamento, conforme previsto em seu programa de governo.

