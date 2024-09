Paraná Pesquisas: Ricardo Nunes (MDB) lidera para prefeitura de SP com 26,8% de intenções de voto

Pela primeira vez Pablo Marçal (PRTB) figura em primeiro nos índices de rejeição, com 37,9%, desbancando Guilherme Boulos (PSOL), que agora soma 34,8% de recusa

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje (13) sua pesquisa de intenções de voto para a prefeitura de São Paulo. Para a realização da pesquisa foi utilizada uma amostra de 1500 eleitores. Tal amostra representativa do município de São Paulo atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais. Em primeiro lugar, Ricardo Nunes (MDB) lidera com 26,8% das intenções. Em segundo aparece Guilherme Boulos (PSOL), com 23,7%. Em terceiro, Pablo Marçal (PRTB) figura com 21%. Dentro da margem de erro estipulada, os primeiros candidatos podem ser agrupados dentro de um empate técnico. Nas últimas posições temos Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB), com 8,3% e 7,0%, respectivamente.

A pesquisa engloba diferentes cenários de segundo turno. No primeiro, em que a disputa ficaria entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o psolista sairia derrotado. Nunes, na ocasião, teria 50,1% das intenções de voto contra 32,1% de Boulos. No segundo cenário, simulando um enfrentamento entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, a vitória seria do psolista, com 43,6% versus 37,9%. Em uma terceira simulação, entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, o atual prefeito de SP venceria o estreante em eleições, com 52,3% contra 27,4%. Foi medida também a rejeição aos candidatos. Em primeiro lugar aparece Pablo Marçal, com 37,9%. Guilherme Boulos figura em segundo, com 34,8%. A lista é seguida por Datena, Ricardo Nunes e Tabata Amaral, que pontuam 22,6%, 10,1% e 9,1%, respectivamente. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-03057/2024 para o cargo de Prefeito.

Publicado por Marcelo Bamonte