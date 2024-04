Brasil diz acompanhar ‘com grave preocupação’ tensão entre Irã e Israel

Em comunicado, governo brasileiro apelou para que as partes envolvidas exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada

O governo brasileiro afirmou nesta sexta-feira (19) que acompanha de perto a situação no Oriente Médio, envolvendo Irã e Israel. “O Brasil continua a acompanhar, com grave preocupação, episódios da escalada de tensões entre o Irã e Israel, desta vez com o relato de explosões na cidade iraniana de Isfahan”, diz o comunicado do Itamaraty. “O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada”, acrescenta. Há uma semana, o Irã atacou Israel em retaliação ao ataque ao seu consulado na Síria. Na manhã de sexta-feira (quinta a noite em Brasília), fortes explosões foram ouvidas próximas às instalações nucleares do Irã na cidade iraniana de Isfahan. Os jornais internacionais falavam em um possível ataque de Israel. O que seria uma resposta ao ataque que ele sofreu e, desde o começo da semana, ameaçava uma retaliação.

O chanceler Mauro Vieira disse que o Brasil “condenava qualquer ato de violência” e que no momento do pronunciamento anterior sua equipe não tinha ainda a exata dimensão do ataque iraniano, repelido na maior parte pela defesa aérea de Tel Aviv e aliados. Agora, o ministro diz que voltou a tratar do assunto com representantes do regime do Irã, durante viagem para apoiar o ingresso da Palestina nas Nações Unidas, vetada pelos Estados Unidos. “Esse apelo foi transmitido diretamente pelo Ministro Mauro Vieira ao chanceler do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, em encontro bilateral ocorrido hoje na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York”, disse o Itamaraty.