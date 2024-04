‘Nosso objetivo é a redução de escala’, diz Antony Blinken em nome dos EUA e do G7

Secretário de Estado dos Estados Unidos acrescentou que o grupo condenou os ataques iranianos contra o território israelense no último fim de semana

Reprodução/EFE O G7 afirma que o regime iraniano será responsabilizado por suas ações



O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (19), onde está para a reunião do G7, na ilha italiana de Capri. “Os Estados Unidos não participaram de nenhuma operação ofensiva”, disse Blinken após as explosões que abalaram o Irã e que autoridades de Washington citadas pela imprensa atribuíram a um ataque israelense em retaliação aos drones e mísseis disparados por Teerã contra Israel no último sábado (13). Durante declaração a jornalistas, Blinken confirmou que o governo israelense é o autor do ataque aéreo na cidade iraniana de Isfahan. “Estamos comprometidos com a segurança de Israel. Também estamos comprometidos com a contenção – com a tentativa de pôr fim a esta tensão”.

O G7, formado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão, teve reunião de ministros também com a presença do Alto Representante da União Europeia. O grupo qualifica a ação iraniana como “um passo inaceitável para a desestabilização da região e uma maior escalada, que precisa ser evitada”. “Nós pedimos a todas as partes, tanto na região quanto fora, que ofereçam sua contribuição positiva para este esforço coletivo pela paz”, diz o comunicado do grupo divulgado nesta sexta (19). O G7 ainda afirma que o regime iraniano será responsabilizado por suas ações e diz estar pronto para adotar mais sanções ou tomar outras medidas, “agora e em resposta a mais iniciativas desestabilizadoras”. “Tudo o que posso dizer de nossa parte e de todos os membros do G7 é que nosso objetivo é a redução da escalada”, declarou o secretário de Estado.

Blinken acrescentou que o grupo condenou os ataques iranianos contra o território israelense no último fim de semana. Segundo ele, foi uma ofensiva “sem precedentes em alcance e escala; alcance porque foi um ataque direto a Israel a partir do Irã, escala porque envolveu mais de 300 disparos, incluindo mísseis balísticos”.