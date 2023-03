Brasil e Espanha assinam acordo para priorizar o ‘turismo inteligente’

Ministra Daniela Carneiro visitou a sede da Organização Mundial do Turismo (OMT), em Madri, neste sábado, 4

EFE/Víctor Lerena Daniela Carneiro e o secretário-geral da Organização Mundical do Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili



Os ministérios do Turismo de Espanha e Brasil trabalharão juntos na implementação do chamado turismo inteligente, uma vertente do setor em que o país europeu tem experiência e na qual dez cidades brasileiras já contam com projetos piloto. Um destino turístico inteligente vai além do uso de tecnologia, incorporando a gestão do destino como eixos estratégicos de governança, inovação, tecnologia, acessibilidade universal e sustentabilidade em seus aspectos econômico, sociocultural e ambiental. As representantes dos dois ministérios do Turismo, a espanhola Reyes Maroto e a ministra Daniela Carneiro, assinaram na sexta-feira, 3, um memorando de entendimento sobre turismo inteligente que inclui, entre outros assuntos, o apoio ao desenvolvimento deste tipo de turismo. “Conversamos sobre as nossas relações, sobre o estreitamento da relação entre os dois países. Foi uma conversa muito positiva e importante”, disse à Agência EFE a ministra Daniela Carneiro, que visitou neste sábado, 4, a sede da Organização Mundial do Turismo (OMT), em Madri.

Com base nesse memorando, os dois países se comprometeram a trocar experiências sobre turismo inteligente, modelo que já está presente em 220 destinos espanhóis. Daniela Carneiro explicou que a metodologia espanhola já é aplicada no Brasil e que projetos piloto já começaram em dez cidades do país. “A ideia é que isso avance, se fortaleça, ver como está evoluindo essa metodologia para replicá-la”, afirmou. A Espanha “é uma grande fonte de inspiração e agora estamos colaborando com o governo espanhol para nos ajudar a trazer essa experiência por meio do memorando de entendimento”, disse a ministra.

*Com informações da EFE