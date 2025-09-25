Jovem Pan > Notícias > Política > Câmara aprova projeto que transfere sede do governo para Belém na COP30

Câmara aprova projeto que transfere sede do governo para Belém na COP30

A matéria vai ao Senado; de acordo com o texto, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário poderão se instalar na capital paraense para a condução de atividades institucionais e governamentais

  • Por Jovem Pan
  • 25/09/2025 13h46
  • BlueSky
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados O projeto ainda demanda regulamentação do Executivo

A Câmara dos Deputados aprovou, por 304 votos a 64, nesta quinta-feira (25), um projeto de lei que autoriza a transferência simbólica da capital federal para Belém (PA), durante o período de realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30, entre 11 e 21 de novembro deste ano.

A matéria vai ao Senado. De acordo com o texto, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário poderão se instalar em Belém para a condução de atividades institucionais e governamentais. Os atos e despachos do presidente da República e dos ministros serão datados no município de Belém, se assinados no período estipulado.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O projeto ainda demanda regulamentação do Executivo, para estabelecer as medidas administrativas, operacionais e logísticas necessárias à implementação da transferência temporária da sede do governo federal. Autora do projeto, a deputada Duda Salabert (PDT-MG) argumenta na justificativa que o projeto “reforça a importância da Amazônia na agenda ambiental internacional”.

Leia também

Em sessão tumultuada na CPMI, ‘Careca do INSS’ nega envolvimento em fraudes, rejeita apelido, mas é ignorado
Paulo Skaf anuncia 'Conselhão' da Fiesp com Moro, Temer e Campos Neto

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >