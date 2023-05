Câmara convoca reunião para instalar CPMI dos atos de 8 de Janeiro para a próxima quinta-feira

No mesmo dia deverá ser realizada a eleição da mesa de trabalho para definir presidente e relator da comissão

Evaristo Sa/AFP - 08/01/2023 Manifestantes protestam na Esplanada dos Ministério no dia 8 de janeiro



A instalação da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) dos atos de 8 de Janeiro irá acontecer na próxima quinta-feira 25, mostra o sistema do site do Senado Federal. O agendamento da reunião para oficializar o início dos trabalhos do colegiado só foi possível após os blocos partidários na Câmara e no Senado indicarem seus respectivos representantes no colegiado, em número mínimo exigido, o que aconteceu na tarde desta quarta-feira 17. Antes, o calendário apontava a criação do colegiado para terça-feira, mas a data foi alterada posteriormente. Irão compor a CPMI 32 parlamentares titulares e 32 suplentes, sendo a metade de senadores e metade de deputados federais.

Partidos da oposição já haviam feito suas indicações, assim como algumas legendas da base aliada ao governo. O último a oficializar nomes para a comissão foi o Centrão, que está concentrado em blocos no Congresso, com MDB e União Brasil. Após instalada, os parlamentares irão eleger os integrantes que irão compor a mesa de trabalhos, formada por presidente, relator e vice-presidentes. Os governistas acreditam terem maioria para vencer e garantir o controle das investigações, já que é o presidente que pauta a ordem de análise de requerimentos e pedidos de convocação. Recentemente, a oposição perdeu duas cadeiras após análise do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O partido Novo entrou com mandado de segurança e aguarda análise do Supremo Tribunal Federal (STF). A legenda foi excluída do processo de indicação, e a vaga foi para o PT.