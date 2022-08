Câmara do Rio cassa mandato do vereador Gabriel Monteiro

Vereador foi julgado por quebra de decoro parlamentar; decisão foi por 48 votos a 2

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vereador Gabriel Monteiro é investigado por acusações de estupro e assédio sexual e por forjar vídeos na internet



Por 48 votos a favor e dois contra, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro cassou, nesta quinta-feira, 18, o mandato do vereador Gabriel Monteiro (PL). O parlamentar é investigado por acusações de estupro e assédio sexual e por forjar vídeos na internet. Na tarde de quarta-feira, 17, a Comissão de Justiça e Redação da Casa havia negado o recurso apresentado pela defesa do vereador contra o relatório do Conselho de Ética, que pedia a cassação do mandato do parlamentar por falta de decoro. Em sua defesa, Gabriel Monteiro alegava a existência de irregularidades na fase de instrução, que, segundo ele, não foram comprovadas pela Comissão de Justiça e Redação. A decisão fez o processo avançar. A votação do pedido de cassação no plenário da Casa ocorreu durante sessão ordinária. O relator do caso, Chico Alencar (PSOL), fez a leitura do parecer. Na sequência os vereadores tiveram direito, cada um, apenas aos interessados, a 15 minutos de discurso. Depois, Gabriel Monteiro teve direito a defesa. Terminada a fala da defesa, os líderes de partidos e blocos se manifestaram para orientar as bancadas. A votação foi nominal, por meio do painel eletrônico. Para o mandato ser cassado, eram necessários os votos favoráveis de dois terços dos vereadores, ou seja, de 34 parlamentares. O número foi maior, de 48. Os dois votos contra foram do vereador Chagas Bola (União Brasil), suplente do ex-vereador Jairinho, o primeiro cassado na história da Câmara Municipal – também nessa legislatura, e do próprio Gabriel Monteiro. O parlamentar Carlos Bolsonaro (Republicanos) não votou devido a licença.