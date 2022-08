Armazém russo de munições é atingido por incêndio em região próxima à Ucrânia

Residentes de Tomonovo e Soloti precisaram abandonar suas casas em decorrência das explosões; incidentes semelhantes foram registrados nas últimas semanas em território russo

Telegram/ @steelmalikov/Via AFP - 18/08/2022 Armazém de munições é atingido por incêndio em região russa próxima à Ucrânia



Cidadãos das cidades de Tomonovo e Soloti – situadas na Rússia – tiveram que evacuar suas casas durante a tarde desta quinta-feira, 18, após um incêndio se alastrar pela região de Vladimir Putin e atingir um depósito de munições próximo à fronteira com a Ucrânia. O local que pegou fogo fica situado a 50 quilômetros da fronteira com o país comandado por Volodymyr Zelensky e, embora tenha sido um incidente de grandes proporções, não houveram vítimas. O governo regional russo abriu investigações para apurar as causas que levaram ao incidente. Imagens compartilhada nas redes sociais mostram uma enorme bola de fogo que se espalha pelos ares produzindo uma fumaça escura. O ocorrido é registrado dois dias após uma base militar explodir junto a outro depósito de munições na Crimeia -área anexada pela Rússia em 2014.