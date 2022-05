Câmara dos Deputados aprova doação de vacinas contra Covid-19 a outros países

Governo alega que doações não vão atrapalhar a distribuição de doses e as transações ocorreriam ‘em caráter de cooperação humanitária internacional’

EFE/EPA/NARONG SANGNAK Doses de vacina da Pfizer, adquiridas pelo governo federal, poderão ser doadas a outros países



A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 3, uma Medida Provisória que autoriza o governo federal a realizar a doação de vacinas contra a Covid-19 a outros países. A Jovem Pan teve acesso ao texto e, segundo o documento, as doações serão realizadas pelo poder Executivo por intermédio do Ministério da Saúde, que também irá definir a quantidade de imunizantes que serão distribuídos, bem como os destinatários, “em caráter de cooperação humanitária internacional”. A medida agora seguirá para o Senado e deverá ser analisado até o dia 29 de maio, ou perderá a validade. A ação beneficia países menos favorecidos que encontraram dificuldade em adquirir os imunizantes e, a imunização destes cidadãos, diminuirá as chances do desenvolvimento de novas variantes do novo coronavírus.