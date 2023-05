Câmara lê requerimentos e instala CPIs do MST, das Apostas e das Americanas

Comissões buscam investigar invasões de propriedades, manipulação de resultados de jogos de futebol e caso da varejista brasileira

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Sessão Deliberativa. Dep. Gilberto Nascimento (PSC - SP)



O deputado federal Gilberto Nascimento (PSC-SP), presidindo a sessão na Câmara dos Deputados, realizou nesta quarta-feira, 17, a leitura do requerimento de instalação de três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), são elas: a CPI das Apostas, do MST e das Americanas. Os colegiados buscam investigar manipulação de resultados de jogos de futebol, invasões de propriedades e caso da varejista brasileira. Com a leitura dos requerimentos, o próximo passo será a indicação deputados que vão compor os trabalhos pelos líderes dos partidos. Segundo o cronograma, o início dos trabalhos está previsto para acontecer já nesta quarta-feira, 17.

Como o site da Jovem Pan antecipou, o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), líder do PSB na Câmara, é o principal cotado para relatar o inquérito parlamentar sobre a manipulação de resultados no futebol e defende que as casas de apostas, árbitros e a própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sejam ouvidos na comissão. A abertura da CPI das Apostas ocorre após o avanço da Operação Penalidade Máxima. As investigações indicam que os apostadores cooptava jogadores para combinar ações em campo e faturar com palpites em sites especializados. Após a combinação, o apostador aplicava o dinheiro com o palpite e, com a concretização do evento combinado, o apostador multiplicava o dinheiro aplicado e repassava parte dos lucros para os atletas. Até o momento, Santos, Fluminense, Cruzeiro e América-MG afastaram jogadores suspeitos de participar do esquema de manipulação de jogos.

Já a CPI do MST deve apurar às invasões de terras promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O principal cotado para assumir a relatoria no colegiado é o deputado federal Ricardo Salles (PL), juntamente com o deputado coronel Zucco (Republicanos), que deve ser o presidente da comissão. À reportagem, Salles disse que a comissão parlamentar quer “colocar ordem no campo” e apontar financiadores dos movimentos. “Vamos ter que primeiro identificar as lideranças, para que elas possam ser responsabilizadas. Teremos que fazer também o rastreamento dos recursos, do dinheiro que é usado para financiar as invasões. Também é possível, com o ministro Paulo Teixeira, a construção de uma solução que ponha fim aos problemas do campo”, afirmou. Por último, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Americanas deve investigar as supostas fraudes contábeis cometidas pelo grupo.