CPI das Apostas Esportivas começa a definir parlamentares que integrarão comissão

Grupo contará com 34 participantes que devem investigar irregularidades e manipulações em apostas esportivas; trabalhos devem ser iniciados nesta terça-feira

Pixabay Justiça brasileira investigar possível esquema de manipulação de resultados esportivos através de apostas



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas deve ser instalada esta semana na Câmara dos Deputados. Os trabalhos contarão com 34 parlamentares que devem investigar irregularidades e manipulações em apostas esportivas. Os nomes dos participantes ainda estão em definição, mas alguns já se tornaram conhecidos. Ex-presidente do Flamengo e atual deputado federal, Eduardo Bandeira de Mello (PSB-RJ) deve compor a comissão. A CPI no Congresso vai contribuir com o trabalho do Ministério Público de Goiás que tem investigado o esquema. Dezesseis pessoas, sendo sete jogadores e nove apostadores, são réus do caso. “Nós temos uma obrigação de trabalhar para que isso seja minimizado, ou de preferência erradicado, do futebol brasileiro. Futebol é uma coisa muito séria. Apesar de ser um esporte, um entretenimento, futebol muitas vezes é o principal ponto de contato com a realidade de boa parte da população. Temos que trabalhar para que o futebol seja sim levado a sério”, afirmou Bandeira de Mello. Conforme as investigações do MP avançam, novos nomes de jogadores tem aparecido nas planilhas de apostadores que têm envolvimento no esquema. Com isso, alguns atletas têm sido afastados de seus clubes. O nome mais recente foi do atacante Alef Manga, que atuava pelo Coritiba. Ele não está entre os investigados, mas terá que prestar depoimento sobre o caso. Segundo Bandeira de Mello, a CPI irá apurar desde quando há o esquema e quais são as pessoas que fazem parte dele. Os trabalhos da comissão devem ser iniciados na terça-feira, 16.

*Com informações do repórter David de Tarso