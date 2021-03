Câmara pede ao STF prisão do comediante Danilo Gentili

Pedido visa equiparar a publicação de Gentili com a do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), que foi preso após publicar vídeos com ataques a ministros do STF

Imagem: Reprodução/Pânico Comediante fez postagem na qual sugeriu que a população invadisse o Congresso e socasse deputados



A Câmara dos Deputados entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a prisão do comediante Danilo Gentili por conta de publicações feitas nas redes sociais. No fim de fevereiro, o apresentador usou seu perfil no Twitter para sugerir que a população entrasse no Congresso e socasse os deputados por conta da PEC da imunidade parlamentar. Ação foi coordenada pelo deputado Luis Tibé (Avante-MG) após pedido do parlamentar Celso Sabino (PSDB-PA). A tentativa visa equiparar a publicação de Gentili com a do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), que foi preso após publicar vídeos com ataques a ministros do STF. “Eu só acreditaria que esse país tem jeito se a população entrasse agora na Câmara e socasse todo deputado que está nesse momento discutindo PEC de imunidade parlamentar”, disse Gentili na postagem.

Ao longo da última semana, o comediante criticou o Congresso por conta da rapidez da tramitação da PEC da Imunidade, que altera regras para a prisão e parlamentares. Depois de repercutir, a publicação do humorista foi apagada na rede social. Em nova publicação, Gentili se desculpou pela sugestão, citando “justas críticas” feitas por alguns parlamentares. “Eu fiz um tuíte que foi alvo de justas críticas por alguns deputados. Quem me segue sabe que sempre defendi as instituições. Aliás, minha briga com bolsonaristas foi justamente pelo fato de eu ser contrário aos pedidos criminosos de fechamento do STF e do Congresso”, disse Gentili em seu perfil.