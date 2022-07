Candidatos ao Senado por São Paulo ainda são dúvida nos principais partidos

PSDB e Republicanos não escolheram; PT fechou com Márcio França, mas opção está trazendo problemas com o Psol, que reivindica agora cargo de vice de Haddad

Dos três partidos com candidatos favoritos às eleições – Fernando Haddad (PT, 34% das intenções de votos), Tarcísio de Freitas (Republicanos, 20%) e Rodrigo Garcia (PSDB, 16%) – apenas o PT confirmou o nome que irá para o Senado por São Paulo. E, assim mesmo, os eleitores tem de esperar o desenrolar dos fatos. Isso porque o PSOL ficou insatisfeito com o nome de Márcio França (PSD), que antes era candidato ao Governo, mas desistiu. O partido aliado agora quer em troca indicar o vice de Haddad ao governo. E caso não seja atendido, ameaça sair com outro senador, o que não seria conveniente para o PT. Os outros dois partidos, PSDB e Republicanos não definiram ainda que está na corrida pelo Senado. Ao contrário das últimas eleições, este ano as coligações podem ter mais de um candidato, contanto que sejam de partidos diferentes. Essa foi uma decisão publicada em junho pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No Republicanos, Freitas, ex-ministro da infraestrutura, ainda não se manifestou. Nos bastidores, dizem que ele espera um sinal do presidente Jair Bolsonaro (PL) bater o martelo de quem deve levar a vaga. A disputa será entre o ex-ministro da Ciência e Tecnologia (Marcos Pontes) e os deputados Marco Feliciano e Carla Zambelli, que são do partido de Bolsonaro. Tem ainda Janaina Paschoal (PRTB) e o ex-presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf (Republicanos).

Já o PSDB informa que não definiu se será um ou mais indicados. No radar de Rodrigo Garcia, candidato a governador, estão dois nomes da União Brasil, o médico Cláudio Lottenberg (União Brasil), presidente do conselho do Hospital Albert Einstein e uma espécie de influencer no ramo da Saúde, e o vereador Milton Leite. Do PSDB, estão cotados o ex-senador José Aníbal e Fernando Alfredo, presidente do partido na capital.