Capitais registram manifestações contra o governo Bolsonaro; veja imagens

Manifestantes reivindicam o impeachment do presidente, mais vacinas contra a Covid-19 e a volta do auxílio emergencial no valor de R$ 600

Imagem: JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO A passeata prosseguiu pela Avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro



Neste sábado, 19, manifestantes tomam as ruas de ao menos 19 estados do país para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Além de pedir o impeachment do chefe do Executivo, o grupo também reivindica mais vacinas contra a Covid-19 e a volta do auxílio emergencial no valor de R$ 600. Até o momento, já foram registrados atos em regiões como Aracaju, Belém, Boa Vista, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, São Luís e Teresina. Já no período da tarde, acontecerão manifestações em Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Porto Alegre e São Paulo.

Confira imagens das manifestações neste sábado, 19:

Brasília, Distrito Federal

No período da manhã, duas manifestações ocorreram em Brasília. De um lado, uma passeata tomou a Esplanada dos Ministérios. Enquanto isso, as ruas eram movimentadas por uma carreata, que terminou também na Esplanada. Os organizadores estimam que 30 mil pessoas estiveram presentes no ato realizado no Distrito Federal. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal afirmou que a manifestação ocorreu de forma pacífica.