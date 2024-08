Em disputa pela prefeitura, Nunes lidera com 25,1% de intenções de voto; Boulos chega a 23,2%

No âmbito federal, a atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conta com 50,6% de aprovação contra 46,5% de desaprovação

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, na manhã desta quinta-feira (8), um levantamento de intenção de voto para a prefeitura de São Paulo. De acordo com o levantamento, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) aparecem empatados dentro da margem de erro nos cenários de pesquisa espontânea e estimulada. Respectivamente, os candidatos lideram as intenções de voto com 25,1% e 23,2%. José Luiz Datena (PSDB) figura a terceira posição, com 15,9%, enquanto Pablo Marçal ocupa somente a quarta colocação, com 12,5%.

O instituto também fez sondagens sobre eventuais cenários de segundo turno com Ricardo Nunes e Guilherme Boulos; Datena e Guilherme Boulos e Ricardo Nunes e Datena. Em primeiro cenário, uma disputa de segundo-turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos coroaria o emedebista como prefeito, com 50,1% das intenções de voto contra 35,5%. Se a disputa se centrasse no segundo cenário, o apresentador levaria a melhor, com 43% das intenções de votação contra 39% do psolista. Entre Ricardo Nunes e Datena, Nunes ganharia a disputa, visto que a estimativa seria de 47,2% contra 35%, respectivamente.

Também foi avaliada a aprovação da administração a nível municipal, estadual e federal. No primeiro ponto, 35,1% da população considera a gestão como boa; 31,8% a considera regular; 10,2% a considera ruim e, fechando, 14,7% pensa que a gestão é péssima. Num total, a nível municipal, Nunes tem 58,7% de aprovação. A nível estadual, 28,1% da população acredita que a gestão seja boa; 29,9% a acha regular, enquanto 18,3% a considera péssima. No Estado, atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 56,1% de aprovação, contra 40,8% de rejeição.

Em âmbito federal, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conta com 50,6% de aprovação contra 46,5% de desaprovação. O número de pessoas que acham a gestão “ótima” bateu a casa de 12,8%; 22,7% acham boa; 26,5% acreditam que seja regular. Por fim, 26,6% dos entrevistados categorizam a gestão petista como péssima.

