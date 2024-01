Capitão Wagner lidera disputa pela Prefeitura de Fortaleza; maioria dos eleitores da cidade aprova gestões estadual e federal

Levantamento da Paraná Pesquisas mostra que a gestão do governador Elmano de Freitas é aprovada por 56,4%, enquanto o presidente Lula soma 59,5%

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Capitão Wagner lidera na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, com 38,5% das intenções de votos



Um levantamento divulgado nesta quarta-feira, 17, pelo Instituto Paraná Pesquisas mostrou que o ex-deputado federal Capitão Wagner lidera na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, com 38,5% das intenções de votos no cenário estimulado (quando o pesquisador mostra alguns nomes a serem escolhidos). Na sequência, o atual prefeito José Sarto aparece com 21,8%, seguindo de André Fernandes, que fica como terceira opção dos participantes, com 9,1%. Em contrapartida, no cenário espontâneo, Wagner representa 6% das intenções de votos, enquanto Sarto e Fernandes 3,8% e 2,4%, respectivamente. A pesquisa foi realizada entre os 11 a 16 de janeiro deste ano e contou com a participação presencialmente de 800 eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O estudo publicado também traz dados sobre a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Dos participante, 49,6% avaliam a atual gestão federal como ótima ou boa, enquanto 18,4% classificam como regular e 30,8% como ruim ou péssimo. Entre os entrevistados, a taxa de aprovação do governo Lula 3 é de 59,5%; a desaprovação, de 37,4%; e 3,1% não souberam responder. Quanto ao governo estadual, a gestão de Elmano de Freitas é aprovada por 56,4% dos participantes e avaliada como ótima ou boa por 39,4%. Os que desaprovam a atuação do governador representam 39,6% e os entrevistados que consideram ruim ou péssimo, 27,6%.

Confira os resultados da Paraná Pesquisas

Espontânea

Cenário estimulado 1

Cenário estimulado 2

Cenário estimulado 3

Aprovação e avaliação do governo estadual

Aprovação e avaliação do governo federal