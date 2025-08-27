Jovem Pan > Notícias > Política > Capítulo sobre digitalização na reforma administrativa é revolucionário, afirma Barroso

Capítulo sobre digitalização na reforma administrativa é revolucionário, afirma Barroso

Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, transformação na proposta que tramita no Congresso é 'muito profunda porque agiliza a capacidade de administração' 

  Por Jovem Pan
  27/08/2025 11h18
Ministro Luís Roberto Barroso em sessão plenária do STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse que o capítulo sobre a digitalização é “revolucionário” na proposta de reforma administrativa que tramita no Congresso. “É uma transformação muito profunda porque agiliza a capacidade de administração. Eu investiria muita energia nessa ideia. A inteligência artificial (IA) vai mudar as nossas vidas, já está mudando em múltiplos sentidos”, afirmou em evento realizado pelo grupo Globo na manhã desta quarta-feira (27) em Brasília.

Barroso também disse que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está estudando um programa de IA que oferece uma minuta para fundamentar as decisões dos juízes. “O juiz diz que quer julgar procedente o pedido e o programa oferece uma minuta para a fundamentação. Tem que rever e conferir, na vida você delega atribuições e não responsabilidades, mas isso vai agilizar muito a Justiça no Brasil”, disse o ministro, destacando que o Judiciário brasileiro é um dos mais sobrecarregados do mundo.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

