Gilmar defende indicação de Jorge Messias ao STF: ‘Está à altura do cargo’

O ministro citou a trajetória do advogado-geral da União no serviço público, com destaque para a atuação à frente da AGU durante o “tarifaço” imposto por Donald Trump

Gustavo Moreno / STF Sessão da Segunda Turma do STF - 02/12/2025 Sessão da Segunda Turma do STF. Gilmar Mendes



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes saiu em defesa do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula (PT) para ocupar a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso. A mensagem presidencial com o nome de Messias foi entregue ao Senado no último dia 1º, abrindo caminho para sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e votação no plenário da Casa.

Em postagem no X neste domingo (12), Gilmar classificou as críticas recentes da imprensa como “vazias e apressadas” e “leituras rasas” que ignoram o currículo de Messias. “São leituras rasas que ignoram o currículo qualificado do atual advogado-geral da União, marcado por vasta experiência na administração pública e sólida formação acadêmica”, escreveu o ministro.

O ministro citou a trajetória do advogado-geral da União no serviço público, com destaque para a atuação à frente da AGU durante o “tarifaço” imposto por Donald Trump e na responsabilização de big techs por publicações criminosas nas redes sociais. Segundo ele, o AGU sempre atuou com “perfil conciliador”, “respeito à separação dos Poderes” e “elevado senso institucional”.

Nos últimos dias, setores da imprensa têm lançado críticas vazias e apressadas ao nome escolhido pelo Presidente da República para a vaga aberta no STF. São leituras rasas que ignoram o currículo qualificado do atual Advogado-Geral da União, marcado por vasta experiência na… — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) April 12, 2026

“Essas credenciais evidenciam que Jorge Messias está à altura do cargo e reúne condições para exercer a magistratura com equilíbrio, responsabilidade e elevado senso institucional. O Senado saberá analisar seus múltiplos atributos”, concluiu Gilmar Mendes.

*texto produzido com auxílio de IA