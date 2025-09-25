‘Careca do INSS’ nega elo com governo e diz ser apenas ‘empreendedor nato’

Preso em operação da PF, Antônio Carlos Camilo rejeita apelido, afirma que não participou de esquema de desvios do INSS, e que seu patrimônio é fruto exclusivo de atividades privadas

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Antunes está preso desde 12 de setembro em decorrência da operação Sem Desconto



Preso há duas semanas, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, negou nesta quinta-feira (25) ter ligação com o governo ou participação em fraudes contra aposentados e pensionistas. O depoimento ocorreu na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que investiga os desvios bilionários no Instituto Nacional do Seguro Social.

“Sou Antônio Carlos Camilo Antunes, um empreendedor nato, um empresário que constituiu, ao longo de 47 anos de trabalho, uma trajetória marcada pela garra, pela resiliência, pela determinação de vencer na vida”, declarou. Segundo Antunes, seu patrimônio é fruto exclusivo de atividades privadas. “Não tenho qualquer relação com o governo em nenhuma de suas esferas. Jamais foi objetivo da minha atuação empresarial estabelecer parcerias com o setor público. Minha atividade sempre esteve voltada ao setor privado”, afirmou.

O empresário também contestou o apelido que ganhou desde o início das investigações. “Jamais fui este personagem fictício, o chamado Careca do INSS, rótulo criado a partir de uma leitura superficial de e-mails trocados entre duas entidades privadas”, rebateu. Antunes está preso desde 12 de setembro em decorrência da operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que apura um esquema de desvios estimados em R$ 6,3 bilhões envolvendo benefícios de aposentados e pensionistas.