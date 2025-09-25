‘Careca do INSS’ deve ser ouvido na CPMI nesta quinta-feira

Preso pela PF no dia 12 de setembro, Antônio Antunes é apontado como um dos principais operadores do esquema de desvio de recursos da previdência que deveriam ser pagos a aposentados e pensionistas

Reprodução/Linkedin Antônio Antunes, conhecido como "Careca do INSS", deve ser ouvido nesta quinta-feira (25) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso Nacional



Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS“, deve ser ouvido nesta quinta-feira (25) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso Nacional. O depoimento, marcado para as 9h, ocorre após Antunes ter desistido de comparecer na semana passada. O senador Carlos Viana (Podemos), presidente da comissão, e a defesa do acusado afirmam que ele comparecerá.

Antunes é apontado como um dos articuladores de uma fraude milionária que teria desviado recursos de aposentados e pensionistas do INSS. O esquema envolvia a compra de dados dos beneficiários por empresas, por meio de propinas a funcionários do INSS. Com esses dados, as empresas ofereciam associações aos aposentados, descontando o valor diretamente de seus pagamentos. A CPMI também prevê ouvir, nas próximas semanas, outras empresas, como a ARPAR, acusada de lavagem de dinheiro no esquema.

“Nós, na quinta-feira, vamos ouvir um dos nomes mais importantes [nessas fraudes], Antônio Carlos Camilo, o Careca do INSS. Trabalho com muita cautela, com muita responsabilidade, porque em outra oportunidade ele confirmou [que viria] e acabou não comparecendo à CPMI. Desta vez temos o compromisso do advogado. Temos também o desejo dele de participar, ainda que fique calado. E temos a liberação do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro André Mendonça, para que possamos ouvir com toda tranquilidade aquele que é considerado o principal organizador de todo esse esquema criminoso”, declarou Viana na segunda-feira (22).

