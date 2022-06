Carla Zambelli é condenada a indenizar deputadas do PSOL por associá-las à ‘esquerda genocida’

Deputada federal terá que pagar R$ 60 mil a Sâmia Bomfim e Talíria Petrone por publicação feita nas redes sociais em fevereiro; parlamentar promete recorrer

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Carla Zambelli comentou a condenação em mensagem no Twitter, afirmando que irá recorrer



A deputada federal Carla Zambelli foi condenada a indenizar duas colegas da Câmara dos Deputados após declarações nas redes sociais associando as parlamentares ao termo genocida. A decisão, que fixa valor de R$ 60 mil, foi da juíza Junia de Souza Antunes. Ela considera que a deputada extrapolou “os limites do direito à livre manifestação do pensamento”, ao associar a imagem de Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) à “esquerda genocida”. “A imagem veicularia grave ofensa à sua honra, reputação e imagem, sobretudo ao lhes designar, de forma caluniosa, como genocidas”, diz trecho da decisão compartilhado pela deputada bolsonarista nas redes sociais.

Carla Zambelli comentou a condenação em mensagem no Twitter, afirmando que irá recorrer e questionando se “a Justiça será isonômica caso acionemos deputados do PSOL por usar o mesmo adjetivo para nos atacar sistematicamente”. A líder do PSOL na Câmara, Sâmia Bomfim (SP) afirmou que “venceu a verdade contra a difamação e o ódio” e reforçou que “a internet não é terra sem lei”. A montagem que levou à condenação foi compartilhada por Zambelli no Twitter em 22 de fevereiro e trazia declarações de Sâmia Bomfim, Talíria Petrone e Manuela d’Ávila (PCdoB) a respeito da descriminalização do aborto na Colômbia, além de mostrar as três mulheres com olhos vermelhos, chifres e pele avermelhada.