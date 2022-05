Carla Zambelli apoia Zé Neto em polêmica com Anitta: ‘A verdadeira arte não precisa de sacanagem’

A deputada federal usou suas redes sociais para parabenizar o cantor sertanejo pela alfinetada na estrela do pop

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A deputada federal Carla Zambelli em evento de filiação ao PL em Brasília



A deputada federal Carla Zambelli (PL) usou suas redes sociais na tarde deste sábado, 14, para apoiar o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, que protagonizou uma discussão com a cantora Anitta. “Sem lei Rouanet, sem tatuagem em lugares inapropriados, sem jogar dólar na cara das pessoas, sem fazer suruba, sem fazer sucesso rebolando com a bunda de fora. A verdadeira arte não precisa de sacanagem para fazer sucesso. Parabéns, Zé Neto e Cristiano!”, escreveu a apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, em sua conta no Twitter.

Na publicação, Carla Zambelli também publicou o vídeo em que deu início ao entrevero entre Zé Neto e Anitta, uma notória crítica do governo federal. Durante um show em Sorriso (MT) na última quinta-feira, 12, o sertanejo vociferou contra a captação de dinheiro público via Lei Rouanet e zombou de uma tatuagem que a dona do hit “Envolver” fez próxima ao ânus. “Estamos aqui no Matro Grosso, um dos Estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas que não precisamos de Lei Rouanet, o nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa afazer tatuagem no toba para mostrar se está bem ou não”, discursou Neto antes de uma música.

Sem lei Rouanet, sem tatuagem em lugares inapropriados, sem jogar dólar na cara das pessoas, sem fazer survb@, sem fazer sucesso rebolando com a bvnd@ de fora. A verdadeira arte não precisa de sacanagem para fazer sucesso. Parabéns, Zé Neto e Cristiano!@ZNC_Oficial pic.twitter.com/8ofWut1a1O — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) May 14, 2022

Pai de Anitta, Mauro Machado saiu em defesa da filha em uma página de fofoca no Instagram que publicou o vídeo de Zé Neto. “Esses enrustidos são um saco. A inveja é uma mer**. Este mer** sempre teve problemas unilaterais com ela. No Festeja, deu ataque porque ela abriu um show que era de sertanejo. Mais tarde, em uma cidade do interior, colocou o ônibus deles trancando a saída da nossa produção e vans”, escreveu o Painitto, como Machado é chamado pelos fãs da cantora pop. Nas redes sociais, fãs de Zé Neto e de Anitta também protagonizaram uma longa discussão, deixando os nomes dos músicos nos assuntos mais comentados do Twitter.