Carla Zambelli é internada em hospital de Brasília após sofrer ‘mal-estar súbito’

Em vídeo publicado nas redes sociais, deputada disse que passou mal na última segunda-feira, 15, após retornar de uma viagem à Coreia do Sul

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/10/2022 Carla Zambelli durante Audiência Pública Interativa em Brasília (DF)



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse estar internada na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após sofrer um “mal-estar súbito”. Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado, 20, a parlamentar afirmou que passou mal na última segunda, 15, depois de retornar de uma viagem à Coreia do Sul. No país, ela passou por um tratamento de circulação sanguínea. “Cheguei de viagem, descansei dois dias. Viagem exaustiva, porque são mais de 30 horas de viagem. Quando eu tive esse mal-estar, o meu médico achou melhor me internar para fazer vários exames. Estou sendo monitorada”, destacou, informando que a causa da doença ainda é desconhecida. “Ainda não se sabe de onde isso veio, não se sabe muito bem qual é a causa, estão tentando diagnosticar”, completou. De acordo com a deputada, a previsão é que ela recebe alta da UTI na próxima terça-feira, 23. No entanto, ela disse que deve ter um atestando com mais dias para iniciar um novo tratamento em São Paulo e pediu ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para participar das votações na Casa de forma remota.

Na gravação, Zambelli também afirmou que desde a infância enfrenta problemas de saúde. “A gravidez da minha mãe foi muito difícil. Desde pequena já fui apresentando alguns problemas de saúde, aos 14 anos tive a primeira infecção urinária, logo em seguida uma infecção grande no rim, depois outra e depois mais outra. E tive três pielonefrite e depois foi generalizada. (…) Com 35 anos tive um tumor no cérebro, alguns sabem que tenho essa cicatriz grande. Esse tumor causou um trauma grande”, explicou a deputada, portadora da síndrome Ehlers-Danlos.