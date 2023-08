Carla Zambelli recebe alta do hospital após quadro de diverticulite

Deputada federal estava internada no Hospital DF Star, em Brasília, desde a última terça-feira, 15

Deputada emitiu nota onde "expressa sua gratidão pelas manifestações de apoio e votos de recuperação"



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) recebeu alta hospitalar nesta sábado, 19, após um quadro de diverticulite. A informação é do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. Como o site da Jovem Pan antecipou, a parlamentar deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, na última terça-feira, 15, com quadro de saúde estável. Na ocasião, a deputada emitiu nota onde “expressa sua gratidão pelas manifestações de apoio e votos de recuperação”. A internação de Zambelli ocorreu em meio às acusações feitas pelo hacker Walter Delgatti na CPMI do 8 de Janeiro. Em seu depoimento, ele afirmou ter sido contratado pela deputada para invadir sistemas do Judiciário, o que ela nega. A justiça virá. Minha inocência será provada, acredito na justiça de Deus”, afirmou Zambelli nas redes sociais. Em nota encaminhada ao site da Jovem Pan, o advogado Daniel Leon Biakski, que representa a parlamentar, diz que ”refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas e ou imorais pela parlamentar, inclusive, negando as aleivosias e teratologias mencionadas pelo senhor Walter Delgatti”. A defesa ainda pontuou que o Delgatti, mais conhecido como “hacker da Vaza Jato”, “usa e abusa” de fantasias nas suas colocações: “Suas versões mudam com os dias, suas distorções e invenções são recheadas de mentiras, bastando notar que a cada versão, ele modifica os fatos, o que é só mais um sintoma de que a sua palavra é totalmente despida de idoneidade e credibilidade”, menciona Biakski.