Em novo depoimento à PF, Delgatti reafirma acusações contra Zambelli e implica Ministério da Defesa de Bolsonaro

Hackerfoi submetido a novos questionamentos dos agentes que vieram à tona após revelações feitas durante sua convocação na CPMI do 8 de Janeiro

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Walter Delgatti Neto em depoimento à CPMI do 8 de Janeiro



O hacker Walter Delgatti Neto prestou novo depoimento à Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, 18. Por cerca de duas horas, ela respondeu a novos questionamentos dos agentes da PF, que vieram à tona após revelações feitas durante sua convocação na CPMI do 8 de Janeiro, onde fez declarações que foram omitidas no seu testemunho inicial às autoridades. O hacker apresentou novos elementos de prova à investigação, como um áudio que supostamente confirma os pagamentos feitos a ele a mando de Carla Zambelli (PL), além de datas e horários de reuniões no Ministério da Defesa do então presidente Jair Bolsonaro. Após o depoimento, o advogado de Delgatti Neto, Ariovaldo Moreira, declarou que o áudio foi enviado por WhatsApp por uma assessora de Zambelli e fazia referência ao serviço de invasão ao Judiciário. “Ela [assessora] confirma no áudio que havia sim uma tratativa de pagamentos ao Walter”, declarou.

Segundo o advogado, uma das reuniões na Defesa teria sido com o então titular da pasta, o general Paulo Sérgio Nogueira, e servidores. O hacker afirma que acessava o Ministério pelos fundos do edifício. As novas informações da PF podem ajudar a encontrar imagens de câmeras de segurança que comprovem o encontro. “Ele apresentou caminhos, os caminhos das provas. Horários e detalhes”, afirmou Ariovaldo Moreira.

*Com informações da repórter Janaína Camelo