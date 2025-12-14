Carla Zambelli renuncia ao cargo de deputada

Presidente da Câmara dos Deputados determinou a convocação do suplente, Deputados Adilson Barroso (PL-SP)

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Zambelli está detida na Itália desde julho



A deputada federal, Carla Zambelli, anunciou, neste domingo (14), sua renúncia. “A Câmara dos Deputados informar que a Deputada Carla Zambelli (PL-SP) comunicou à Secretaria-Geral da Mesa a sua renúncia ao mandato parlamentar na data de hoje”, diz a carta. “Em decorrência disso, o Presidente da Câmara dos Deputados determinou a convocação do suplente, Deputados Adilson Barroso (PL-SP), para tomar posse”, acrescenta.

A renúncia de Zambelli, presa na Itália, vem após uma semana em que a Câmara dos Deputados votou contra a sua cassação do cargo, porém, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, anulou a decisão e ordenou a perda imediata do mandato da parlamentar.

Na quarta-feira (10), a Câmara rejeitou a cassação da deputada. Foram 227 votos a favor da cassação, abaixo da maioria absoluta de 257 necessária para aprovação do parecer contra a parlamentar. Já na quinta-feira (11), Moraes considerou nula a decisão da Câmara dos Deputados de não cassar o mandato da deputada Carla Zambelli. “Declaro nula a rejeição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e decreto a perda imediato”, diz a decisão.

Zambelli está detida na Itália desde julho. A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou a deputada a 10 anos de prisão em regime inicialmente fechado por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).