Carlos Bolsonaro defende irmão Eduardo contra apreensão de passaporte e cobra ‘união da direita’

Deputado federal é alvo de uma notícia-crime apresentada por parlamentares do PT, que o acusam de crimes contra a soberania nacional

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo A controvérsia gira em torno de suas interações com congressistas norte-americanos



O vereador Carlos Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, manifestou sua preocupação em relação à possível apreensão do passaporte de seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que representa o PL de São Paulo. Ele fez um apelo a outros políticos de direita para que se unam em defesa de Eduardo, em seu perfil no X, que enfrenta o que considera ser uma nova onda de perseguições injustas. Eduardo Bolsonaro é alvo de uma notícia-crime apresentada por deputados do Partido dos Trabalhadores, que o acusam de crimes contra a soberania nacional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Só por curiosidade, de boas e pela democracia: por onde andam os candidatos da “união da direita”, inquestionáveis e absolutos, mesmo com Jair Bolsonaro despontando mais uma vez? Além disso, surgem novas e absurdas perseguições — desta vez, novamente contra um deputado federal…… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 3, 2025

A controvérsia gira em torno de suas interações com congressistas norte-americanos, nas quais ele buscou apoio para sanções direcionadas ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Carlos também aproveitou a oportunidade para criticar aqueles que, segundo ele, se aproveitam do legado de Jair Bolsonaro sem realmente defender as bandeiras do ex-presidente. Ele mencionou a necessidade de lutar contra a inelegibilidade de Jair e a resistência ao Supremo Tribunal Federal como questões centrais para o clã Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, por sua vez, se posicionou em defesa de Eduardo, afirmando que a possível apreensão do passaporte é uma estratégia para gerar constrangimento ao deputado. Eduardo, em suas declarações, acredita que essa situação é resultado de um “jogo combinado” entre o PT, a Procuradoria-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes, o que intensifica a tensão política em torno do caso.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias