Lula liga para Walter Salles e diz que Oscar por ‘Ainda Estou Aqui’ lavou ‘a alma do povo brasileiro’

Durante a conversa, o presidente destacou a importância do longa ‘recuperar de uma forma muito, muito importante a história do Rubens Paiva’

Reprodução/Instagram/@lulaoficial Presidente Lula parabeniza o cineasta Walter Salles pelo Oscar de melhor filme internacional por 'Ainda Estou Aqui'



O presidente Lula ligou para Walter Salles para parabenizar o cineasta pela conquista do Oscar de melhor filme internacional por “Ainda Estou Aqui”. “A gente não tem muito o que falar quando percebe que um brasileiro consegue se superar numa arte que, até então, me parece que só americano ganhava”, declarou. Durante a conversa, Lula enfatizou a relevância dessa vitória para o cinema nacional e também destacou a importância do longa “recuperar de uma forma muito, muito importante a história do Rubens Paiva”.

“Eu quero te dizer que foi uma noite de ouro. Você conseguiu lavar a alma do povo brasileiro e do cinema brasileiro, e recuperar de uma forma muito, muito importante a história do Rubens Paiva”, disse Lula ao telefone. A primeira-dama Janja também se juntou aos cumprimentos a Salles, que, por sua vez, destacou a importância de Fernanda Torres, a quem considera a essência do filme.

A legenda do vídeo compartilhado por Lula e Janja também exaltou a equipe do filme: “Walter, Fernandas, Selton e toda equipe, com sensibilidade e profissionalismo, fizeram com que todos nós sentíssemos orgulho do nosso cinema e da nossa cultura, e compreendêssemos a importância da preservação da memória e da história do nosso país. A literatura e o cinema têm o poder de eternizar histórias. E é isso que Marcelo e Walter proporcionaram ao compartilhar “Ainda Estou Aqui”, e todo o brilhantismo de uma mulher como Eunice Paiva, com o Brasil e com o mundo”.

A obra “Ainda Estou Aqui” aborda a luta de Eunice Paiva, que enfrenta desafios para cuidar de seus filhos após o sequestro e assassinato e desaparecimento de seu marido durante a ditadura militar nos anos 70. Fernanda Torres, que recebeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz por sua atuação, não conseguiu levar o prêmio, que foi conquistado por Mikey Madison, da produção “Anora”.

A vitória de “Ainda Estou Aqui” é um marco significativo para o cinema brasileiro ao refletir a capacidade do país de contar histórias impactantes e relevantes. A obra resgata um capítulo doloroso da história nacional e também destaca a força das mulheres em momentos de adversidade.

