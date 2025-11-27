Carlos Bolsonaro diz que o pai teve nova crise de soluços: ‘Não vai sobreviver’

“O sistema está assassinando de forma rápida e brutal o meu pai”, escreveu o vereador

Sergio LIMA / AFP Carlos Bolsonaro, filho do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, é fotografado durante sua visita ao Tribunal Superior do Trabalho em Brasília



O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) disse que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, passou por mais uma crise de soluços no cárcere. “Acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando”, escreveu o vereador em seus perfis nas redes sociais.

“Ele não vai sobreviver frente a essa injustiça. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal o meu pai”, disse Carlos.

Preso no último sábado (22), Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde está detido em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Michel Temer também ficaram detidos em salas da PF.

O ex-presidente relatou que passou por um “surto”, mas que não tinha intenção de fugir. Segundo a ata da audiência, Bolsonaro disse ter tido uma “alucinação” de que havia uma escuta dentro do equipamento eletrônico. O capitão da reserva ainda disse que não teve ajuda e que ninguém que estava na casa testemunhou a tentativa de violação da tornozeleira. Sobre o ferro de soldar, ele disse que já possuia a ferramenta.

Ainda segundo o depoimento, o ex-presidente afirmou que, cerca de quatro dias antes da prisão, teria começado a tomar sertralina, um antidepressivo. Segundo ele, o remédio teria interagido de forma errada com a pregabalina, um anticonvulsivo. Bolsonaro relatou que está tendo dificuldades para dormir.

A tentativa de retirada da tornozeleira foi usada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) como um dos motivos para determinar a prisão do ex-presidente. Depois que chegou à Superintendência da PF, Bolsonaro teve a segundo tornozeleira retirada. Na terça (25), o STF declarou o julgamento encerrado e o ex-presidente começou a cumprir sua pena, também na PF.

Em 11 de setembro, por 4 votos a 1, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Na última sexta-feira (21), a defesa do ex-presidente havia pedido a Moraes, que o capitão cumpra a sua pena de 27 anos e três meses em casa. Os advogados argumentam que ele não teria condições físicas de ser encaminhado a um presídio comum, e que isso apresentaria risco a sua vida. “A situação de saúde do Peticionário já se encontra profundamente debilitada”, diz o texto. Também, no mesmo requerimento, a defesa avisa que pretende recorrer utilizando embargos infringentes ao STF sobre a condenação do ex-presidente.