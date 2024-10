Cármen Lúcia faz apelo por eleições sem violência e com foco no civismo

Ministra afirmou que a Justiça Eleitoral adotou todas as providências para aquilo que poderia ser previsto, ‘com alguma dificuldade ou por intempéries ou condições climáticas’

Nelson Jr./SCO/STF A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fez um apelo para que as eleições deste domingo (6)



A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fez um apelo para que as eleições deste domingo (6) ocorram com “tranquilidade democrática, civismo responsável e alegria”, sem prática de violência. “A gente não espera que as pessoas depositem seus dissabores na vida, ou ideológicos. Não esperamos que haja prática, nem de ofensa, nem de violência, nem de inaceitação das diferenças, porque é dessas diferença que realizamos a pluralidade”, afirmou na última sessão do TSE antes do primeiro turno do pleito municipal. Cármen disse que a Justiça Eleitoral adotou todas as providências para aquilo que poderia ser previsto, “com alguma dificuldade ou por intempéries ou condições climáticas”.

No início da semana, a ministra citou no programa Roda Viva, da TV Cultura, preocupações com a locomoção dos eleitores no Norte do País, atingido por uma seca histórica que dificulta o transporte via barco. “Tudo que podia ser previsto foi previsto, o que era previsível foi adotado como medidas acauteladoras para que nada pudesse dificultar a locomoção e o livre acesso ao local de votação”, disse na sessão desta quinta-feira (3).

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo