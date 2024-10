Ação da Enel visa evitar quedas de energia nas eleições 2024

Operação abrangerá 24 municípios da região metropolitana, incluindo a capital paulista, onde estão localizados 61% dos 3.355 locais de votação sob responsabilidade da empresa

A Enel, uma das principais distribuidoras de energia elétrica do Brasil, anunciou uma operação especial para o próximo domingo (6), dia do primeiro turno das eleições, visando garantir o fornecimento ininterrupto de energia em São Paulo. A operação abrangerá 24 municípios da região metropolitana, incluindo a capital paulista, onde estão localizados 61% dos 3.355 locais de votação sob responsabilidade da empresa. Para garantir que tanto o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) quanto os colégios eleitorais tenham energia elétrica durante todo o processo eleitoral, a Enel está tomando medidas proativas. Equipes serão posicionadas estrategicamente próximas aos locais de votação e à sede do TRE.

Esta estratégia visa permitir que, em caso de qualquer problema, as equipes possam se deslocar rapidamente para resolver a situação. Além disso, um técnico do centro de operações da Enel estará presente na sede do TRE para monitorar de perto o fornecimento de energia, garantindo uma resposta imediata a qualquer eventualidade.

