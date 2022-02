Castro chama Freixo de “Zé do Caixão” por ida a Petrópolis; deputado rebate

Tanto atual governador quando deputado devem disputar eleições para o governo do Rio de Janeiro em 2022

Reprodução/Twitter @claudiocastroRJ Governador esteve nos locais atingidos pelas chuvas e disse que o governo está trabalhando para auxiliar a população local



A tragédia das chuvas em Petrópolis, que gerou ao menos 136 vítimas fatais, causou uma troca de farpas entre o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ). Os dois são vistos como possíveis candidatos ao governo do Rio na eleição a ser disputada em outubro de 2022. Freixo foi até a região afetada, o que Castro classificou como oportunismo antes de ofendê-lo. “Marcelo Freixo, você é o maior oportunista que eu conheci em toda a minha vida! Você só sabe fazer politicagem em cima do sangue e da tragédia das pessoas! É uma espécie de Zé do Caixão da política! Vem a Petrópolis mentir, criar intrigas e gerar confusão”, criticou o governador carioca, que também está em Petrópolis.

Posteriormente, Freixo respondeu que não era hora de críticas pessoais, e sim de se unir para ajudar as vítimas. “Governador Claudio Castro, não é hora de atacar e brigar. O momento é de união, porque tem muita gente em risco e muito trabalho a ser feito. Aceite ajuda rapidamente de quem oferecer, mantenha a serenidade e vamos ao trabalho”, rebateu o deputado. Nos últimos dias, Freixo tem postado registros de sua passagem por Petrópolis, com encontros com autoridades da cidade, como o prefeito Rubens Bomtempo (também do PSB).