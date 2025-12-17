CCJ do Senado pede vista por 4 horas e deve votar ainda hoje o PL da Dosimetria

Parecer apresentado pelo relator Esperidião Amin remove do texto as ‘brechas’ que beneficiariam pessoas não relacionadas ao 8 de Janeiro

Saulo Cruz/Agência Senado Projeto deve ir ao plenário ainda hoje



A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado pediu vista para analisar o PL da Dosimetria, nesta quarta-feira (17). O tempo dado pelo presidente da comissão, Otto Alencar (PSD-BA), foi de apenas quatro horas, para que o projeto seja votado em plenário ainda nesta quarta, intenção do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AL). O parecer apresentado pelo relator Esperidião Amin (PP-SC) remove do texto as “brechas” que poderiam beneficiar condenados por crimes não relacionados ao 8 de Janeiro.

“Aplicam-se exclusivamente aos crimes praticados no contexto dos eventos ocorridos em 8 de Janeiro de 2023, relacionados aos atos de invasão, depredação, dano a bens públicos ou privados, conforme apurados nos respectivos processos judiciais. Parágrafo único: É vedada a aplicação desta lei a fatos diversos daqueles expressamente mencionados no caput, ainda que guardem similitude típica ou pena”, disse.

Segundo o relator, as condenações têm um “alto grau de funalização”, mas que o alvo é Jair Bolsonaro e a eleição de 2026. O projeto reduz as penas dos condenados e beneficia Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado. Uma das medidas aplicadas é os crimes de tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição do Estado serem considerados como um só. Também coloca que esses crimes quando cometidos em multidão deveria ter redução de pena de 1/3 a 2/3, quando o criminoso não for liderança ou financiador.