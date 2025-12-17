Jovem Pan > Notícias > Política > Parecer do PL da Dosimetria remove ‘brechas’ do projeto, diz relator

Parecer do PL da Dosimetria remove ‘brechas’ do projeto, diz relator

Relator Esperidião Amin removeu os trechos que poderiam beneficiar presos por crimes não relacionados ao 8 de Janeiro

  • Por Fernando Keller e Rany Veloso
  • 17/12/2025 11h11 - Atualizado em 17/12/2025 11h36
Jefferson Rudy/Agência Senado Esperidão Amin Segundo o relator, as condenações têm um "alto grau de funalização", mas que o alvo é Jair Bolsonaro

Esperidião Amin (PP-SC), relator do PL da Dosimetria no Senado, deu seu parecer sobre o projeto na Comissão de Justiça e Cidadania (CCJ), na manhã desta quarta-feira (17). O relator aplicou o texto para apenas aos condenados pelo 8 de Janeiro, retirando a brecha que poderia beneficiar condenados por crimes não relacionados. “Aplicam-se exclusivamente aos crimes praticados no contexto dos eventos ocorridos em 8 de Janeiro de 2023, relacionados aos atos de invasão, depredação, dano a bens públicos ou privados, conforme apurados nos respectivos processos judiciais. Parágrafo único: É vedada a aplicação desta lei a fatos diversos daqueles expressamente mencionados no caput, ainda que guardem similitude típica ou pena”, disse.

Segundo o relator, as condenações têm um “alto grau de finalização”, mas que o alvo é Jair Bolsonaro e a eleição de 2026. O projeto reduz as penas dos condenados e beneficia Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado. Uma das medidas aplicadas é os crimes de tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição do Estado serem considerados como um só. Também coloca que esses crimes quando cometidos em multidão deveria ter redução de pena de 1/3 a 2/3, quando o criminoso não for liderança ou financiador.

