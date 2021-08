CCJ marca sabatina de Aras no Senado para 24 de agosto

A audiência está marcada para as 10h e o relator será o senador Eduardo Braga (MDB-AM); procurador-geral foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro

Isac Nóbrega/PR Augusto Aras será sabatinado no Senado



A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado marcou para a próxima terça-feira, 24 de agosto, a sabatina do procurador-geral da República, Augusto Aras. Ele foi reconduzido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para mais dois anos na PGR. A audiência está marcada para as 10h e o relator será o senador Eduardo Braga (MDB-AM). Caso o nome de Aras seja aprovado pela CCJ, a recondução segue para análise do plenário. São necessários 41 votos favoráveis. O atual mandato do procurador acaba em setembro. Nesta quarta-feira, 18, os senadores Fabiano Contarato (Rede-ES) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentaram à ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma notícia-crime contra Aras pelo crime de prevaricação. Os parlamentares afirmam que o procurador-geral foi omisso em relação aos ataques ao sistema eleitoral brasileiro e a pandemia de Covid-19. “O Procurador-Geral da República tem se omitido, em reiteradas oportunidades, no cumprimento de sua obrigação institucional de atuar em defesa da democracia em face dos múltiplos ataques que esta tem sofrido ao longo dos últimos dois anos”, aponta o texto.