Ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia será secretário do governo de São Paulo

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai ser o novo secretário de Projetos e Ações Estratégicas do Estado de São Paulo. Segundo o governo estadual, o deputado será “responsável por potencializar os projetos de desestatização e o plano de retomada econômica”. A expectativa é que a nomeação aconteça nesta sexta-feira, 20. Em nota, o governador João Doria afirmou que a experiência de Maia fortaleceu a sua “capacidade de dialogar com governos, sociedade civil e setor produtivo, com eficiência e credibilidade”. ” Todas as reformas que passaram sob sua liderança só foram possíveis por causa do diálogo, do senso de urgência e do olhar estratégico de quem sabe o que é verdadeiramente importante para o país”, disse. Rodrigo Maia já foi secretário de governo no Rio de Janeiro entre 1997 e 1998.