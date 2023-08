Alckmin e Tebet comemoram queda dos juros: ‘Governo Lula gerou todas as condições para isso’

Ministros comentaram a decisão do Banco Central em reduzir a Selic e destacaram as medidas da gestão petista que contribuíram para melhorar o cenário econômico

EVARISTO SA / AFP Geraldo e Alckmin tem sidos ministros de destaque dentro do governo Lula



O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, comemorou a decisão do Banco Central de baixar a taxa de juros em 0,50 ponto percentual. Nesta quarta-feira, 2, ele ressaltou o papel da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para criar as condições para o corte da Selic. “O Banco Central decidiu cortar em 0,5 ponto a taxa de juros básica, conhecida como taxa Selic, sobre a qual toda a economia se baseia. Em três anos, é a primeira vez que o BC reduz essa taxa. O governo do presidente Lula gerou todas as condições para que esse movimento acontecesse: os índices de inflação caíram todos, as perspectivas melhoraram e estamos avançando com reformas importantes em torno de um país mais justo e próspero. Com isso, as taxas de juros devem cair ainda mais nos próximos meses”, escreveu nas redes sociais.

A Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também celebrou o rumo da Selic. “Com o corte de 0,5% dos juros, acompanhado do indicativo de mais reduções adiante, o BC fica em sintonia com o cenário atual, de queda da inflação e de melhoria fiscal como estruturais. Os avanços institucionais do país nos últimos 7 meses, incluindo a aprovação da reforma tributária pela Câmara, tem gerado as condições para os cortes nos juros”, afirmou.

Nesta quarta-feira, 2, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu baixar a taxa básica de juros para 13,25% ao ano. A redução de 0,5 ponto percentual vem após sete manutenções consecutivas, que culminaram no período mais longo no qual a Selic esteve estacionada desde junho de 2019, quando foi mantida em 6,50% por 10 reuniões, ou quase um ano. A taxa não sofria cortes desde agosto de 2020, quando foi reajustada de 2,25% para 2%. A decisão do colegiado seguiu as expectativas do mercado, que previa que o processo de queda da taxa de juros iria começar em agosto. Contudo, havia incerteza se o corte seria de 0,25 p.p. ou 0,50 p.p.