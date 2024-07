Celso Amorim se reúne com autoridade dos EUA para discussão bilateral

Encontro aconteceu na última quarta-feira, nos Estados Unidos; reunião pautou ‘Parceria para Direitos dos Trabalhadores’

O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, se reuniu na última quarta-feira (18), com o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, para “discutir o progresso no aprofundamento das relações bilaterais”, conforme comunicado enviado nesta quinta-feira (18), pela Casa Branca. Em nota, os EUA afirmam que a reunião envolveu a “Parceria para Direitos dos Trabalhadores” – iniciativa discutida pelos presidentes Lula e Joe Biden nos arredores da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) no ano passado – e outros temas de importância global. Entre eles, tensões geopolíticas como a guerra da Rússia contra a Ucrânia, conflitos no Oriente Médio e os problemas na Venezuela e no Haiti.

