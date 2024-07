Casa Branca atualiza estado de saúde de Biden após presidente testar positivo para covid-19

Presidente dos Estados Unidos “não tem febre e os seus sinais vitais permanecem normais”, informa carta distribuída pela Casa Branca; Biden testou positivo na quarta-feira (17), enquanto fazia campanha em Nevada

JIM LO SCALZO/EFE/EPA Aos 81 anos, Biden é o presidente mais velho da história dos EUA e, se vencer as eleições de novembro, deixaria o cargo aos 86



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continua apresentando sintomas leves e está sem febre após testar positivo para covid-19, segundo informou nesta quinta-feira (18) o médico do governante, Kevin O’Connor, em uma carta distribuída pela Casa Branca. “O presidente continua experimentando sintomas leves das vias respiratórias superiores associados à sua recente covid-19”, disse o médico em uma breve carta de apenas 60 palavras, acrescentando que Biden “não tem febre e os seus sinais vitais permanecem normais”. Biden testou positivo ontem, quarta-feira (17), enquanto fazia campanha em Nevada, um Estado-chave para as eleições de novembro.

Em vez de falar em uma conferência da organização latina UnidosUS, como havia planejado, teve que retornar à sua residência em Delaware. Nesta quinta-feira, para evitar o contágio, o presidente americano permanece isolado em sua casa, onde continua “dirigindo os assuntos do povo americano”, segundo O’Connor. O médico explicou que Biden continua tomando o antiviral Paxlovid, usado para combater os sintomas da covid-19. O presidente iniciou o tratamento ontem assim que foi diagnosticado.

Aos 81 anos, Biden é o presidente mais velho da história dos EUA e, se vencer as eleições de novembro, deixaria o cargo aos 86. Ele já havia contraído o vírus duas vezes em 2022. Seu contágio acontece em um momento de renovada pressão para que desista de tentar a reeleição, com vários meios de comunicação chamando a atenção para a falta de apoio entre as principais figuras do Partido Democrata, cuja preocupação aumentou após seu fraco desempenho no debate do final de junho contra seu rival republicano, Donald Trump. O portal “Axios” afirmou hoje que vários membros do alto escalão democrata acreditam que esta pressão crescente poderia convencer Biden a desistir da corrida presidencial, possivelmente neste final de semana.

*Com informações da EFE

Publicado por Carolina Ferreira