Jovem Pan > Notícias > Política > Celso Sabino formaliza pedido de demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Celso Sabino formaliza pedido de demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Saída da pasta já havia sido anunciada na semana passada, quando o partido do ministro deu um ultimato de 24 horas para que seus filiados deixassem as posições no governo Lula

  • Por Nícolas Robert
  • 26/09/2025 14h40
  • BlueSky
TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro do Turismo, Celso Sabino, protocola pedido de demissão do cargo, em cumprimento à decisão do União Brasil Ministro do Turismo, Celso Sabino, protocola pedido de demissão do cargo, em cumprimento à decisão do União Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino, protocolou nesta sexta-feira (26) seu pedido de demissão do cargo, em cumprimento à decisão do União Brasil, seu partido, de romper com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A saída do ministro já havia sido anunciada na semana passada, quando o partido deu um ultimato de 24 horas para que seus filiados deixassem as posições no governo.

Segundo o ministro, a pedido do próprio presidente, ele permanecerá no cargo até a próxima quinta-feira (2). A permanência temporária tem como objetivo permitir que Sabino acompanhe Lula em um evento de entrega de obras em Belém, voltadas para a preparação da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá na capital paraense em novembro.

Em declaração à imprensa, Sabino afirmou que sua vontade seria continuar à frente do ministério, mas que estava cumprindo a decisão de sua legenda. Ele, no entanto, mencionou que há uma conversa em andamento entre o presidente Lula e o União Brasil para tentar reverter o cenário.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Celso Sabino, que é deputado federal eleito pelo Pará, deve retornar à Câmara dos Deputados após dois anos no comando da pasta. Ele vinha tentando, nas últimas semanas, negociar uma forma de permanecer no cargo, com o argumento de que teria agendas importantes para cumprir, incluindo a própria COP30.

Leia também

Saiba quem é Delegado Marcelo Freitas, relator do caso que pode levar à cassação de Eduardo Bolsonaro
Carlos Portinho sobe o tom contra Cláudio Castro: 'É do meu partido? Dane-se' 
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >