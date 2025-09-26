Celso Sabino formaliza pedido de demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Saída da pasta já havia sido anunciada na semana passada, quando o partido do ministro deu um ultimato de 24 horas para que seus filiados deixassem as posições no governo Lula

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro do Turismo, Celso Sabino, protocola pedido de demissão do cargo, em cumprimento à decisão do União Brasil



O ministro do Turismo, Celso Sabino, protocolou nesta sexta-feira (26) seu pedido de demissão do cargo, em cumprimento à decisão do União Brasil, seu partido, de romper com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A saída do ministro já havia sido anunciada na semana passada, quando o partido deu um ultimato de 24 horas para que seus filiados deixassem as posições no governo.

Segundo o ministro, a pedido do próprio presidente, ele permanecerá no cargo até a próxima quinta-feira (2). A permanência temporária tem como objetivo permitir que Sabino acompanhe Lula em um evento de entrega de obras em Belém, voltadas para a preparação da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá na capital paraense em novembro.

Em declaração à imprensa, Sabino afirmou que sua vontade seria continuar à frente do ministério, mas que estava cumprindo a decisão de sua legenda. Ele, no entanto, mencionou que há uma conversa em andamento entre o presidente Lula e o União Brasil para tentar reverter o cenário.

Celso Sabino, que é deputado federal eleito pelo Pará, deve retornar à Câmara dos Deputados após dois anos no comando da pasta. Ele vinha tentando, nas últimas semanas, negociar uma forma de permanecer no cargo, com o argumento de que teria agendas importantes para cumprir, incluindo a própria COP30.