Carlos Portinho sobe o tom contra Cláudio Castro: ‘É do meu partido? Dane-se’ 

Diante da crise da segurança pública no estado, o senador criticou a gestão do governador do Rio de Janeiro e avaliou como ‘inadmissíveis’ as falhas no combate à violência e à criminalidade

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado O senador Carlos Portinho (PL)



Na última quarta-feira (24), o senador Carlos Portinho (PL-RJ) criticou publicamente a atuação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), na área da segurança pública do estado, classificando como “inadmissíveis” as falhas no combate à violência e à criminalidade. A crítica, feita na bancada do Senado, ocorreu após uma série de arrastões e confusões na Zona Sul da capital no último final de semana.

“Enquanto anistiados faziam movimento contra a anistia do momento, Copacabana era tomada de bandidos em cima dos ônibus, descendo e entrando em restaurante e assaltando os consumidores. Arrastões por Copacabana… e, hoje, ainda não se viu um pronunciamento do governador Cláudio Castro. Isso é inadmissível. O governador é do meu partido? Dane-se!”, afirmou Portinho.

Fontes indicam que a motivação por trás dos ataques é a disputa por espaço dentro do Partido Liberal (PL), visando as eleições de 2026. Portinho e Castro estariam em disputa pela segunda vaga de candidatura ao Senado Federal pelo partido, já que a primeira está reservada ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA