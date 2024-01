Cerca de 90% dos brasileiros desaprovam os atos de 8 de Janeiro, diz pesquisa

Levantamento da Genial/Quaest aponta que maioria dos eleitores de Lula e Bolsonaro condenam os ataques

EVARISTO SA / AFP Invasores entraram no Planalto, no Congresso e no STF no domingo 8 de janeiro e destruíram o patrimônio público



De acordo com o levantamento realizado pela Genial/Quaest, divulgado neste domingo, 7, 89% dos brasileiros condenam os ataques do dia 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes. Apenas 6% aprovaram os atos e 4% não souberam ou não quiseram responder. Na pesquisa anterior, liberada em fevereiro de 2023, o índice de desaprovação ficou em 94% e o de aprovação em 4%, 2% não souberam ou não quiseram responder. Os resultados revelam que entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições em 2022, 94% reprovaram os ataques e 4% aprovaram. Enquanto 85% das pessoas que declararam voto em Jair Bolsonaro (PL) aprovaram e 11% reprovaram. Os dados foram coletados entre 14 a 18 de dezembro, por meio de uma pesquisa de opinião, com entrevistas direcionadas a 2.012 cidadãos com idade igual ou superior a 16 anos. Segundo as empresas, o nível de confiabilidade do resultado é de 95% e a margem de erro é de 2.2 pontos percentuais.