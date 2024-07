Chamonzinho, aliado de Helder Barbalho, lidera corrida à prefeitura de Marabá

Mdbista aparece à frente de seus adversários com 40,3% das intenções de foto; atual prefeito, Tião Miranda, tem governo aprovado por 71% da população, mas não pode concorrer a reeleição

Celso Lobo - AID/ALEPA/Divulgação deputado estadual Chamonzinho (MDB), que lidera corrida pela prefeitura de Marabá



Uma pesquisa da Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira (15), sobre as eleições municipais de Marabá, no Pará, mostra o candidato Chamonzinho (MDB) à frente de seus adversários com 40,3% das intenções de votos. Na sequência aparece o Delegado Toni Cunha (PL), com 31,2%, e Dirceu Ten Caten (PT), com 7,2%. Os dados foram computados durante os dias 12 e 14 de julho, após ouvir 680 eleitores. Chamonzinho, de 49 anos, é apoiado pelo governador Helder Barbalho (MDB). A margem de erro da pesquisa é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Outros pré-candidatos também foram citados, entre eles estão: o ex-secretário municipal de Viação e Obras Públicas Fábio Moreira (PSD), com 6,2%; e a ex-vereadora Irismar Melo (PP), com 3,1%. Entre os eleitores, 5,7% responderam que não sabem em quem vão votar e 6,3% disseram que irão votar branco, nulo ou em ninguém. Em uma possível disputa entre Chamonzinho e o Delegado Toni Cunha, o mdbista ganharia com uma margem boa de diferença, pois ele aparece com 49,7% das intenções de votos contra 37,1%.

Governo Tião Miranda

Em seu segundo mandato, Tião Miranda não pode concorrer a mais uma eleição. Contudo, a pesquisa ouviu os eleitores para saber suas opiniões referentes ao governo do atual prefeito. Dos ouvidos, 71% aprovam, 25,7% desaprovam e 2,8% não souberam opinar. Os homens, principalmente os que tem mais de 60 anos, são os que mais tem uma visão positiva do governo de Tião Miranda. Por outro lado, ele é desaprovado por parte das mulheres, principalmente as mais jovens, entre 16 e 24 anos.

A Paraná Pesquisa também ouviu sobre o governo de Helder Barbalho e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 66% aprovam o governador, enquanto 30,6% desaprovam e 3,4% não souberam opinar. O mandatário brasileiro não tem tanto acolhimento. Apenas 43,5% aprovam o governo Lula, enquanto 51,9% desaprovam e 4,6% não souberam opinar.