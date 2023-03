China aceita sugestão do Itamaraty, e viagem de Lula ao país deve ser entre 11 e 14 de abril

Ida do presidente brasileiro a Pequim foi adiada em razão de uma pneumonia; Planalto trabalha com a possibilidade de o petista se encontrar com a nova presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, em Xangai

Encontro de Lula com Xi Jinping deve ocorrer no dia 13 ou 14 de abril



A China informou ao Itamaraty que aceitou a proposta do governo brasileiro para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realize sua viagem ao país entre os dias 11 e 14 de abril. A informação foi confirmada pela repórter Luciana Verdolin, da Jovem Pan News. O Palácio do Planalto aguardava a sinalização positiva de Pequim para sacramentar a ida do chefe do Executivo federal a Pequim. O encontro do petista com o presidente Xi Jinping deve ocorrer no dia 13 ou 14. Inicialmente, a viagem de Lula estava prevista para ocorrer na última semana. O compromisso internacional, no entanto, foi adiado por conta de uma pneumonia. Além da ideia de estreitar relações com o maior parceiro comercial do Brasil, há ainda 20 acordos prontos para a assinatura entre os dois países, que abrangem diversas áreas, como saúde, agricultura, tecnologia e educação. Um dos acordos no radar se refere ao Cbers-6, primeiro satélite sino-brasileiro para monitoramento da superfície da Terra, com foco em florestas.

Ainda segundo apurou a Jovem Pan News, existe a expectativa de um encontro entre Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff, nova presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como Banco dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Planalto ainda não confirmou esta agenda. O repórter Bruno Pinheiro confirmou, junto a integrantes do governo brasileiro, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também deve viajar a Portugal, entre os dias 22 e 25 de abril, além de agendas internacionais na Espanha e nos Emirados Árabes – as datas, no entanto, não foram oficializadas. Em maio, entre os dias 19 e 21, Lula deve participar da reunião da Cúpula do G7, que será realizada em Hiroshima, no Japão.